(Di lunedì 22 maggio 2023) «Emerse che ilaveva un difetto originario di progettazione e che era a». Lo ha detto, ex Ad della holding dei, ex consigliere di amministrazione di Aspi e della sua ex controllante, Atlantia, alsvoltosi oggi, lunedì 22 maggio, per ildeldi Genova avvenuto il 14 agosto 2018 e che causò 43 vittime. «Chiesi se ci fosse qualcuno che certificasse la sicurezza e Riccardo Mollo mi rispose “ce la autocertifichiamo”. None mi preoccupai. Era semplice: o si chiudeva o te lo certificava un esterno. Non ho fatto, ed è il mio grande rammarico», ha concluso, ...

Tratto da Il Secolo XiXOtto anni prima che il crollo uccidesse 43 persone, c'era già il sospetto che potesse avvenire. Lo ha affermato durante ilper il crollo delMorandi a Genova Gianni Mion , ex amministratore delegato della holding dei Benetton Edizione, ex consigliere di amministrazione di Aspi e della sua ex controllante ...Così Gianni Mion, ex ad della holding Benetton Edizioni ed ex membro dei CdA di Aspi e Atlantia, nel corso delodierno sul crollo delMorandi a Genova. Alla riunione avevano preso ...

Processo Ponte Morandi, l'ex dirigente di Benetton Gianni Mion: «Sapevo del rischio crollo dal 2010 e non dissi nulla» Open

Genova, Mion fuori dal tribunale: «Perché non dissi nulla Forse temevo per il posto di lavoro» Le parole dell’ex Ad di Edizione holding dopo la testimonianza al processo per il crollo del ponte Moran ...In aula oggi a Genova, nell’ambito del processo per il crollo del Ponte Morandi, c’è stata la deposizione choc di Gianni Mion, per quasi 30 anni amministratore delegato di Edizione, «cassaforte» della ...