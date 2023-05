Processo Pfas | il Tribunale di Vicenza convoca diplomata per tradurre testimonianza del super avvocato Usa e udienza salta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Lo Stato è disarmato perfino nella scelta di un traduttore nelprobabilmente più importante per inquinamento che si sta celebrando in Italia. Mentre le aziende private citate davanti alla corte d’Assise per il disastro ambientale causato dai, che vale risarcimenti per milioni di euro, utilizzano una traduttrice bilingue che pagano 600 euro all’ora, ilinvece ha fatto ricorso a unaal liceo linguistico, selezionata in modo a dir poco approssimativo. Per lei, che si è presentata quasi per fare un favore, solo una diaria di 50 euro. La circostanza, a dir poco grottesca, è emersa da un’importante, non fosse altro perché era stato citato come testimone l’statunitense Albert Bilott diventato famoso alla fine degli anni Novanta per una causa ...