Processo Morandi | Egle Possetti | “Anche oggi siamo inorriditi e feriti Questa tragedia figlia di avidità e incompetenza | ma la giustizia è lontana”

(Di lunedì 22 maggio 2023) La presidentessa del Comitato parenti delle vittime commenta la deposizione dell’ex ad di Edizione, Gianni Mion. «Finora è stato un rimpallo di responsabilità, ma noi tiriamo dritto: vogliamo verità, risposte. Chi poteva far qualcosa per evitare, non so come faccia a dormire di notte»