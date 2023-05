Probabili formazioni Salernitana-Udinese | trentasettesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ledi, match valevole per ladel campionato di. La partita è in programma alle 15:00 di sabato 27 maggio nel palcoscenico dello stadio Arechie sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Entrambe le squadre sono in una situazione di classifica estremamente tranquilla, ma allo stesso modo vogliono provare a chiudere la stagione nel miglior modo possibile. I granata spera di avvicinarsi al decimo posto in classifica, mentre i bianconeri cercano un’importante ottava piazza alle spalle delle big. Ecco, di seguito, le possibili scelte di formazione dei due tecnici Paulo Sousa ed Andrea Sottil.– Sousa in attacco dovrebbe confermare ...