Probabili formazioni Empoli-Juventus | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Allegri punta su Barbieri sulla destra

(Di lunedì 22 maggio 2023) Sarannoa chiudere la trentaseiesima giornata di Serie A questa sera alle 20.45. A dirigere la partita sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta, con lui Bresmes e Capaldo come assistenti, mentre il quarto uomo sarà Marchetti. Al Var la coppia composta da Doveri e La Penna. Cinque i precedenti delpugliese con la, con i bianconeri che hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’unica partita in questa stagione è il successo contro la Cremonese datato 4 gennaio. Per l’ci sono invece tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte, due dui queste arrivate quest’anno con Atalanta e Napoli, sempre in casa e sempre per 2-0. Tra i padroni di casa, ormai certi della permanenza in massima serie, Zanetti deve fare a meno di Razvan Marin, infortunatosi ieri al gemello ...

Italia - Brasile U20, leufficiali Italia U20 : Desplanches; Zanotti, Guarino, Ghilardi, Turicchia; Prati, Casadei, Faticanti, Baldanzi; Pafundi, Esposito. All. Nunziata Brasile U20 : ...Ledi Auxerre - PSG AUXERRE (3 - 4 - 2 - 1): Radu; Jeanvier, Jubal, Birama Tourè; Zedadka, Isaak Tourè, Massengo, Mensah; Da Costa, Hein; Niang. Allenatore: Christophe Pelissier ...Indice Cronaca con commento in tempo realeufficiali L'arbitro I precedenti tra Lazio e Lecce Presentazione del matchDove vedere la partita in tv e streaming La ...

Dopo la delusione di Europa League, con l'eliminazione subita per mano del Siviglia in rimonta, la Juventus si getta di nuovo sul campionato per cercare di chiudere al meglio la stagione. Oggi, alle 2 ...Scenderanno in campo alle 18.30 di oggi, lunedì 22 maggio, Roma e Salernitana in un match valido per la 36ma giornata di Serie A che sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Se i campani sono già matemati ...