(Di lunedì 22 maggio 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio in programma alle 15:00 di domenica 28 maggio nella cornice del Dall’Ara. Le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti. La squadra di Thiago Motta cerca continuità dopo lo splendido successo contro la Cremonese nello scorso turno. Ora c’è il test contro i campioni d’Italia. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagni con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Orsolini è squalificato, tocca a Sansone. Ferguson, Barrow e Arnaurovic confermati. Solo panchina per Zirkzee. Dominguez e Schouten a ...

Italia - Brasile U20, leufficiali Italia U20 : Desplanches; Zanotti, Guarino, Ghilardi, Turicchia; Prati, Casadei, Faticanti, Baldanzi; Pafundi, Esposito. All. Nunziata Brasile U20 : ...Ledi Auxerre - PSG AUXERRE (3 - 4 - 2 - 1): Radu; Jeanvier, Jubal, Birama Tourè; Zedadka, Isaak Tourè, Massengo, Mensah; Da Costa, Hein; Niang. Allenatore: Christophe Pelissier ...Indice Cronaca con commento in tempo realeufficiali L'arbitro I precedenti tra Lazio e Lecce Presentazione del matchDove vedere la partita in tv e streaming La ...

Empoli Juve, le probabili formazioni Sky Sport

Probabili formazioni Bologna-Napoli: trentasettesima giornata Serie A 2022/2023. Ballottaggi, squalificati e indisponibili ...Toscani matematicamente salvi, la Vecchia Signora vuole invece blindare il secondo posto. Zanetti senza Baldanzi, volato in Argentina per il Mondiale under 20. Dubbi in attacco per Allegri, scalpita M ...