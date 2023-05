Privacy | multa record a Meta Dall' Unione europea arriva la stangata

(Di lunedì 22 maggio 2023)Ue su. L'azienda di Mark Zuckerberg dovrà pagare una superper aver violato le norme europee in materia di protezione dei dati personali.è stata condannata a pagare unadi 1,2 miliardi di euro (1,29 miliardi di dollari) per una violazione delle leggi europee sui dati, secondo l'autorità irlandese per la protezione dei dati Dpc. Il caso riguarda il coinvolgimento di Facebook nella sorveglianza di massa da parte delle agenzie di intelligence anglo-americane, rivelata dal whistleblower statunitense Edward Snowden. L'azienda ha violato il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr) dell'Ur, ha dichiarato il Dpc. Il Dpc è l'autorità nazionale indipendente responsabile della tutela del diritto fondamentale delle persone nell'Ue ...

