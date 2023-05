Primavera | Juventus-Milan 4-0 | il commento e classifica aggiornata | News

(Di lunedì 22 maggio 2023) Questo pomeriggio è andata in scena la partita tra, valida per la 33esima giornata del campionato

Lapuò staccare aritmeticamente il pass per la fase playoff del campionato. Ai ragazzi di Montero serve una vittoria contro il Milan , già salvo, per andare a più quattro ......00 ITALIA1 Sampdoria U19 - Fiorentina U19 14:30 Sassuolo U19 - Frosinone U19 14:30U19 - Milan U19 16:30 Lecce U19 - Atalanta U19 16:30 ITALIA SERIE A Roma - Salernitana 18:30 ...Classe 1988, nato a Vallo della Lucania, Manna è entrato a far parte dellanel luglio del 2019 occupandosi prima dellae poi della Next Gen, molto apprezzato per il lavoro che ha ...

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 33esima giornata di campionato: pagelle Juve Milan Primavera I voti e i giudizi ai protagonisti del match… Leggi ...La squadra di Coppitelli pareggia in casa contro l’Atalanta e suggella il ruolo da capolista del campionato. Al gol di Berisha risponde Bernasconi C’è un Lecce che sorride già. La formazione di Federi ...