Prima i suoni Poi l’acqua marrone | fangosa | viscida Casa mia è salva e io mi sento in colpa

(Di lunedì 22 maggio 2023) I. Sono stati quelli lacosa che è cambiata attorno e mi ha allarmato. Il rumore del vento, un ruggito violento e selvaggio, e la pioggia battente, che cadeva da un cielo muto, senza un tuono, senza un lampo. Così ho passato lanotte, a vegliare alla finestra la strada, stando attento a non svegliare mio figlio Leo per non spaventarlo. Poi si è aggiunto un suono, quello degli elicotteri, con le pale che tagliano l’aria il cui rumore riecheggia tra i palazzi. Solo a quel punto sono iniziate le telefonate. Una voce metallica che ogni due o tre ore, ci dice quali paesi e quali quartieri vanno evacuati. Una voce fredda, robotica, che mette i brividi con i suoi moniti perentori.l’elenco dei luoghi da evacuare e penso: “Chi conosco che abita in quella zona? Come posso aiutarlo?”. Telefono a mia ...

Ho iniziato a suonare a 10 anni seriamente,strimpellavo qualche nota per divertirmi". Quella ... Credo che il pubblico apprezzerà sempre di piùinnovativi, oltre a comprendere emotivamente ...Come cantante ha partecipato invece a Viva l'Italia , Lavolta e Qualcosa di nuovo . La ...come un uomo! ( in cui la stessa Cristiana ha suonato, recitato e cantato). 'Il sax nell'...Anche se siamo lontani dall'essere laband a farlo, lavorare direttamente con un'orchestra ad ... Registrare nuove parti, mixare nuovamente iprecedenti, escludere alcuni dei nostri ...

Prima i suoni. Poi l’acqua marrone, fangosa, viscida. Casa mia è salva e mi sento in colpa Il Fatto Quotidiano

Tracceremo per la prima volta la Via Trammari e ad ogni tappa ci sarà un ... realizzata da Nauna Cantieri Musicali, dal titolo "Trammari - Suoni, tracce e visioni in cammino". È progetto di ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...