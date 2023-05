Premio Ischia di giornalismo | Stefano Lucchini comunicatore dell’anno

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 22 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) –, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, è il vincitore del. A Gian Luca Spitella, Direttore della Comunicazione di ARERA è stato assegnato ilper la comunicazione istituzionale.Lo ha deciso la giuria presieduta da Gerardo Capozza, segretario Generale Aci e composta da Leonardo Bartoletti, giornalista, Antonella Dragotto, Direttore media e relazioni esterne IVASS, Luigi Fiorentino, Capo Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, Tiziana Flaviani, Responsabile della Comunicazione del Gruppo Acea, Ludovico Fois, Responsabile Relazioni Esterne ed Affari Istituzionali ACI, Massimiliano Paolucci, Head of External Relations and Sustainability Terna, ...