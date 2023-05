(Di lunedì 22 maggio 2023)– L’istituto C.diè stato invitato dalla Redazione di, a partecipare ad una puntata del format “Generazione Tsunami”, dedicato a ragazze e ragazzi della seconda classe della Scuola secondaria di primo Grado, che va in onda su Rai Uno, all’interno del programma “Uno Mattina in famiglia”. Per le interviste, realizzate negli splendidi paesaggi isolani, sono stati scelti glidelle classi seconde della Scuola Secondaria di I Grado che, coordinati dai docenti e dallo “Psicologo della strada” dott. Stefano Pieri, specializzato in progetti scolastici dedicati al mondo psico-affettivo dei giovani, si sono confrontati su un tema appositamente scelto dagli autori della trasmissione, sviscerandone tutte le possibili problematiche e sfaccettature secondo il punto di vista di un ...

... che applicòstudi ed i suoi esperimenti con il pallone stratosferico, per la costruzione del ... dalle ore 08:18 alle ore 10:40, a 3 150 metri nella fossa del Tirreno al largo dell'isola di. ...La notizia del MayDay , lanciato nella notte tra venerdì e sabato scorsi tra Zannone e, è rimbalzata sui media nazionali dopo che la vicenda aveva tenuto in apprensione per alcune ore...... ci permette di elevarci al di sopra delle nostre abitudini malsane radicate, oltreschemi, i ... Si tratta della nuova opera di Romea, napoletana di origine che prima di stabilirsi a Roma ha ...

Ponza, gli alunni del Pisacane ospiti di RaiUno Il Faro online

Ponza – L’istituto C. Pisacane di Ponza è stato invitato ... Per le interviste, realizzate negli splendidi paesaggi isolani, sono stati scelti gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria ...RIETI - Il Real Gavignano Ponzano fa sua, in rimonta, la stracittadina con Forano nella ventisettesima giornata del girone C di Seconda categoria. Finisce 3-2 per gli ospiti al Comunale, dopo ...