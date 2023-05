Ponte Morandi | Mion | “Nel 2010 sapevo del rischio | non dissi nulla”

(Di lunedì 22 maggio 2023) (Adnkronos) – Sulle condizioni del“avrei dovuto fare casino, non l’ho fatto”. Perché? “Non mi è venuto, forse temevo il posto di lavoro. Tante cose non abbiamo fatto da stupidi”. Queste le dichiarazioni dell’ex ad della holding Edizioni, Gianni, raccolte dal TgLa7 all’uscita del tribunale di Genova, doveoggi, nell’udienza per il crollo deldi Genova, ha raccontato di aver appreso nelin una riunione che la struttura era acrollo. L'articolo proviene da Italia Sera.

