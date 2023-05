Ponte Morandi | l' ex ad Mion | «Nel 2010 seppi che era a rischio crollo Non feci nulla | è il mio grande rammarico»

'Emerse che ilaveva un difetto originario di progettazione e che era a rischio crollo. Chiesi se ci fosse qualcuno che certificasse la sicurezza e Riccardo Mollo mi rispose 'ce la autocertifichiamo'. ...Tratto da Il Secolo XiX... che controllava Autostrade attraverso Atlantia " durante il processo di primo grado in corso a Genova per il disastro delche il 14 agosto del 2018 crollò uccidendo 43 persone. 'Emerse ...

Ponte Morandi, Mion al processo: "Nel 2010 seppi del rischio crollo" TGCOM

Nel corso del processo sul crollo del ponte Morandi, Gianni Mion, ex capo di Edizione, dichiara di essere stato dal 2010 a conoscenza dei problemi strutturali e di non aver agito ...Al processo la drammatica confessione di Gianni Mion, ad della Holding Benetton che ha raccontato quanto emerso in una riunione del 2010: «Sapevamo di un problema strutturale; non abbiamo fatto nulla» ...