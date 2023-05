Ponte Morandi - L' ex ad di Edizione | Seppi del rischio crollo nel 2010 | non ho fatto nulla

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il processo per ildeldi Genova, avvenuto il 14 agosto del 2018, ha registrato le dichiarazioni sconcertanti di Gianni Mion, ex amministratore delegato di, la holding della famiglia Benetton che controllava all'epoca Autostrade per l'Italia: "Emerse che ilaveva un difetto originario di progettazione e che era a", ha affermato il manager. "Chiesi se ci fosse qualcuno che certificasse la sicurezza e Riccardo Mollo (direttore generale dell'azienda, ndr) mi rispose che ce lo autocertificavamo. Non dissie mi preoccupai, ha proseguito Mion. "Non hoed è il mio grande rammarico". Vertici al completo. Mion, nella sua dichiarazione, si riferiva a una ...

, qualcuno sapeva del rischio crollo dal 2010: 'Non dissi niente, è il mio grande rammarico' Morte improvvisa Lei è nata giovedì mattina, dopo due ore di travaglio per Elisa, che subito ...... ex consigliere di amministrazione di Aspi e della sua ex controllante, Atlantia, lo aveva già detto in passato e lo ha ripetuto in aula durante il processo per il crollo del. Dopo ...A quasi cinque anni di distanza dal crollo dela Genova (14 agosto 2018), una tragedia che ha provocato la morte di 43 persone , arrivano rivelazioni inquietanti nel corso del processo in corso. A parlare è Gianni Mion , ex ...

Ponte Morandi, Mion al processo: "Nel 2010 seppi del rischio crollo" TGCOM

GENOVA. “Nel 2010 emerse che il ponte aveva un difetto originario di progettazione e che era a rischio crollo”. Lo ha rivelato Gianni Mion ex Ad della holding dei Benetton Edizione, ex consigliere di ...Egle Possetti, presidente del comitato ricordo vittime del ponte Morandi, commenta così le parole di Gianni Mion, l'ex Ad della holding dei Benetton, Edizione, che oggi in aula ha ammesso di essere ...