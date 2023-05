Ponte Morandi | le parole choc dell' ex ad Mion | ' Sapevo dal 2010 che poteva crollare | ma non dissi nulla Temevo di perdere il lavoro'

La dirigenza della holding dei Benetton , sarebbe stata a conoscenza del pericolo crollo deldi Genova , ma non si fece nulla per otto anni, fino al collasso del 2018. L'ex consigliere di amministrazione di Aspi e della sua ex controllante, Atlantia, Gianni Mion , al processo ...Egle Possetti, presidente del comitato ricordo vittime del, commenta così le parole di Gianni Mion, l'ex Ad della holding dei Benetton, Edizione, che oggi in aula ha ammesso di essere ...Lo ha detto Gianni Mion , ex Ad della holding dei Benetton Edizione, ex consigliere di amministrazione di Aspi e della sua ex controllante, Atlantia, al processo per il crollo del. ...

Ponte Morandi, Mion al processo: "Nel 2010 seppi del rischio crollo" TGCOM

“Emerse che il Ponte Morandi aveva un difetto originario di progettazione e che era a rischio crollo. Chiesi se ci fosse qualcuno che certificasse la sicurezza e Riccardo Mollo mi rispose ‘ce la autoc ...Il manager Tomasi, della concessionaria passata sotto il controllo pubblico, che era stato indagato ma poi scagionato: "Il sistema è cambiato, via ...