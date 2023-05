Ponte Morandi | le frasi choc in aula | ' Nel 2010 emerse che poteva crollare | ma non dissi nulla'

Dal 2010, otto anni prima del disastro, tutti sapevano che ilpoteva crollare. Nel corso di una riunione a cui parteciparono l'Ad di Aspi Giovanni Castellucci, il direttore generale Riccardo Mollo, Gilberto Benetton, il collegio sindacale di ...Sulle condizioni del"avrei dovuto fare casino, non l'ho fatto". Perché "Non mi è venuto, forse temevo il posto di lavoro. Tante cose non abbiamo fatto da stupidi". Queste le dichiarazioni dell'ex ad della ...... che controllava Autostrade attraverso Atlantia - dopo la sua testimonianza in aula al processo per il crollo del. 'Che la stabilità dell'opera venisse autocertificata - ha detto il ...

Ponte Morandi, Mion al processo: "Nel 2010 seppi del rischio crollo" TGCOM

Poveretto: colpito e affondato. - Ponte Morandi, choc in aula. L'ex ad di Edizione Mion: "Ho saputo nel 2010 che era a rischio crollo, ma non dissi nulla". Temeva di perdere il lavoro. C'è da ...21.25 Mion: nel 2010 seppi Ponte a rischio "I tecnici Aspi ci dissero che c'era un difetto originario sul Morandi, il di- rettore generale rispose che avrebbe autocertificato lo stato di salute. Non ...