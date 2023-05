Ponte Morandi | Autostrade era a conoscenza da otto anni che il viadotto era a rischio crollo

(Di lunedì 22 maggio 2023) “Emerse che ilaveva un difetto originario di progettazione e che era a. Chiesi se ci fosse qualcuno che certificasse la sicurezza e Riccardo Mollo mi rispose ‘ce la autocertifichiamo’. Non dissi nulla e mi preoccupai. Era semplice: o si chiudeva o te lo certificava un esterno. Non ho fatto nulla, ed è il mio grande rammarico”. È quanto ha detto l’ex Ad della holding dei Benetton Edizione, ex consigliere di amministrazione di Aspi e della sua ex controllante, Atlantia, GiMion, al processo per ildel(14 agosto 2018, 43 vittime). L’ex Ad di Edizione GiMion ha ammesso oggi cheera adache il ...

Ponte Morandi, Mion al processo: "Nel 2010 seppi del rischio crollo"

