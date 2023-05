Ponte Morandi | ammissione choc di Mion | “Sapevo del rischio crollo dal 2010 | ma non feci nulla”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 22 maggio 2023)al processo per la tragedia dela Genova. L’ex ad. della holding dei Benetton Edizione, Gianni, sostiene di aver saputo nelche c’era il. Aveva già parlato in questi termini durante le indagini. Ma le parole dell’ex ad di Edizione, per lustri braccio destro dei Benetton, ripetute lunedì in aula hanno avuto un eguale effetto deflagrante. “I tecnici Aspi ci dissero che c’era un difetto originario sul, il direttore generale rispose che avrebbe autocertificato lo stato di salute. Non, è il mio grande rammarico”. Sgomento e rabbia. Processo per il: “Emerse che il...