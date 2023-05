Pnrr | Pd | il Governo alza bandiera bianca | porta Italia a sbattere

(Di lunedì 22 maggio 2023) "Sarà sbagliato il titolo, ma il senso delle dichiarazioni del ministro Fitto è chiaro: ilva buttato via e riscritto perché l'è e rimarrà non in grado di realizzare i progetti del Piano. ...

Una strada già battuta per il terremoto in Emilia del 2012 e che ilnon esclude di seguire ...gli interventi emergenziali si faccia ricorso ai fondi contro il dissesto idrogeologico del. ...... e dopo aver deciso un cambio di governance che rischia di farne perdere altrettanti, siamo alla resa incondizionata da parte di unche ogni giorno di più dimostra di non credere al. Ma ...A questo punto e' necessario che il ministro Fitto, come chiediamo da mesi, venga a spiegare in Parlamento quali scelte ilintende fare: le risorse della terza rata delnon sono ancora ...

Raffaele Fitto: “Pnrr da rifare. Fondi alle imprese, inutile darli alle infrastrutture” La Stampa

A questo punto è necessario che il ministro Fitto, come chiediamo da mesi, venga a spiegare in Parlamento quali scelte il governo intende fare: le risorse della terza rata del PNRR non sono ancora ...Sarà un decreto "tampone". Perché ora la priorità, vanno ripetendo da Palazzo Chigi, è "tamponare" l'emergenza dell'alluvione in ...