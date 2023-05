Pnrr | Magi +Europa | ' Il governo è incapace a fare un piano | quei soldi possono prevenire altre catastrofi'

L'uscita di Raffaele Fitto a proposito del, definendolo 'da smantellare', ha riacceso l'allarme delle opposizioni sulla questione. Riccardo, segretario di +Europa, ha attaccato la destra sui fondi europei. "Il governo ormai ...Riforme, si comincia: Conte chiede la bicamerale,la Costituente In corso gli incontri tra la ... Ilsalva il giardino disegnato da Palladio Aperto il cantiere a Villa Maser (Treviso) Questa ......infrastrutture che era previsto fossero realizzate con i fondi del, ovvero la costruzione di 2190 strutture tra asili nido e scuole materne', dichiara il segretario di +Europa, Riccardo, ...

PNRR, Riccardo Magi-+Europa: "Il capitolo degli asili è centrale per ... La7

Pnrr, Magi (+Europa): "Ci sono 2,5 miliardi messi a disposizione contro i danni da dissesto idrogeologico: perché non li usa immediatamente per prevenire catastrofi come quello dell'Emilia Romagna".Domenica 14 maggio, giorno della festa della mamma, la mobilitazione di +Europa, in provincia di Avellino come in tutta Italia ...