Il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo Misto del Senato, risponde al ministro Fitto sulla questione del, chiedendo l'intervento del governo. "Anche oggi leggiamo dal ministro Fitto che il governo ...Il costo complessivo dell'opera è previsto in 1,3 miliardi, coperti anche da fondi del. L'... le nuove regole Ue: così obblighi e sanzioni di Gianluca De, Bianca Lucia Mazzei e Edoardo ...Inoltre con 4,6 miliardi concessi dala fondo perduto si finanzia il Piano per 2.190 tra asili ... le nuove regole Ue: così obblighi e sanzioni di Gianluca De, Bianca Lucia Mazzei e ...

Pnrr, De Cristofaro (Avs): “Le frasi di Fitto sono gravi, siete un governo di incapaci” Globalist.it

Una cosa gravissima. Le responsabilità delle difficoltà ad utilizzare tutte le risorse del Pnrr stanno tutte in capo alla maggioranza. Ci troviamo di fronte ad un esecutivo di incapaci, buoni solo a ...che sono in arrivo 400 milioni stanziati per gli alloggi e 52.500 posti letto da realizzare coi fondi Pnrr. Sarebbe comunque una bella toppa per tamponare una falla che c’è. Tuttavia, i rimedi possono ...