Pnrr da smantellare Fitto smentisce | ma La Stampa conferma

(Di lunedì 22 maggio 2023) "Sono frasi e sintesi che io non ho pronunciato. A partire dal titolo, che fa riferimento all'inutilità dei fondi alle infrastrutture e allo smantellamento del". Raffaeleora frena, e in ...

A partire dal titolo, che fa riferimento all'inutilità dei fondi alle infrastrutture e allo smantellamento del". Raffaele Fitto ora frena, e in certo senso c'è da capirlo: le parole riportate ...'Dopo mesi, il governo di @GiorgiaMeloni, nelle parole di @RaffaeleFitto, già anticipate da @GuidoCrosetto , vuoleil #, primo traguardo di una politica comune economica europea dopo anni di austerity. Come direbbe @nomfup , i bambini nella stanza'. Lo scrive su Twitter Marianna Madia, deputata del ...Addirittura oggi il ministro Fitto dice che è da, da rifare. Una cosa gravissima. Le responsabilità delle difficoltà ad utilizzare tutte le risorse delstanno tutte in capo alla ...

Secondo Fitto il Pnrr deve essere smantellato. Ecco perché Wall Street Italia

Raffaele Fitto ora frena, e in certo senso c'è da capirlo: le parole riportate stamani da La Stampa ("Porteremo in Europa fatti, non chiacchiere, per spiegare perché il PNRR va smantellato e ...Pnrr da smantellare e rifare anche negli obiettivi , con progetti che non verranno portati a termine, e fondi alle infrastrutture definiti inutili. Le parole ri ...