Pnrr | che confusione Fitto parla | Salvini corregge e a Bruxelles non ci capiscono più niente

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 22 maggio 2023) Imbarazzo in Commissione per le parole del ministro alla Stampa. Lui smentisce, il giornale conferma. L’Ue non va allo scontro, ma pianta paletti d’emergenza: "La revisione non abbassi le ambizioni del piano". E intanto la terza rata da 19 miliardi ancora non arriva