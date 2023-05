Plusvalenze | la procura della Figc chiede 11 punti di penalizzazione per la Juventus

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nuovo capitolovicenda giudiziaria che coinvolge lanel cosiddetto caso. Dopo il ricorso dei bianconeri al Collegio di garanzia del Coni, si è tornati in udienza presso la Corte federale d’appello, chiamata a rivedere la sanzione dei 15decurtati alla squadra nella classifica di Serie A. Al terminerequisitoria, iltore Giuseppe Chinè ha avanzato la richiesta di 11die otto mesi di inibizione per i sette – ormai ex – dirigenti tesserati. Se l’istanza fosse accolta, lapiomberebbe al settimo posto nella classifica di Serie A, fuori dai posti utili per partecipare alle competizioni europee. Prima dell’udienza di ...