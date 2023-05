Plusvalenze Juventus | procura Figc chiede 11 punti di penalizzazione

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 maggio 2023) Laguidata da Giuseppe Chiné ha chiesto 11diallanella nuova udienza alla Corte d’appello federale per il caso. La Corte, dopo il rinvio del Collegio di garanzia, è chiamata a riconsiderare (in diversa composizione) il ruolo dei dirigenti senza potere di firma e di conseguenza l’entità della sanzione. Il Collegio aveva però confermato in toto la sentenza d’Appello per quel che riguarda i dirigenti principali del club, Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Fabio Paratici e Federico Cherubini. SportFace.