Plusvalenze Juventus | la richiesta della Procura Figc | i punti di penalizzazione

(Di lunedì 22 maggio 2023) E’ in corso una giornata chiave per il futuro: l’udienza presso la Corte federale di appello è iniziata poco dopo le 10. Laè accusata di aver concluso accordi di mercato con squadre in Italia e all’estero, sovrastimando il valore dei calciatori per sistemare il bilancio. Dopo ladi 15, il Collegio di Garanzia del Coni ha rinviato alla corte il procedimento, per la ridefinizione del -15 inizialmente inflitto ai bianconeri. In collegamento lafederale e i legali, insieme al presidente Gianluca Ferrero e il nuovo collegiocorte, presieduto da Ida Raiola. Poi è arrivata ladell’accusa rappresentata daltore ...

Il processo ter per il casoalla Corte Sportiva d'Appello è iniziato: alle 10.06 la ... Punti chiave 11:03 La richiesta della procura federale: - 11 punti per la... nella nuova udienza della corte di appello federale per il processo. Il procuratore ... In secondo grado, laera stata penalizzata di 15 punti a fronte di 9 punti richiesti da Chinè.Giornata campale per lasul fronte: atteso nelle prossime ore il verdetto della Corte Federale d'ApelloDentro o fuori in tutti i sensi quest'oggi per la, impegnata su due fronti. Non solo il ...

Diretta Juve: processo plusvalenze, nuova penalizzazione, la giornata live Tuttosport

La richiesta di penalizzazione alla Juventus: è in corso l'udienza per riformulare l'iniziale sentenza contro i bianconeri ...Giornata importante in casa Juve: oltre all’Empoli in campionato, il club è impegnato con i propri legali per la nuova udienza della Corte federale d’Appello nell’ambito del caso plusvalenze. La penal ...