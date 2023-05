Plusvalenze Juventus | iniziato il procedimento | attesa per la sentenza

Leggi anche, dietro le parole di Max: gli incontri con Elkann e la tensione per GiuntoliJuve, oggi la Corte d'Appello sulla penalizzazione: a rischio la Champions FUTURO I ...Il tanto atteso "giorno del giudizio" potrebbe trasformarsi in una lunga notte. Latorna oggi in Corte d'Appello (fischio d'inizio alle 10) per conoscere il proprio destino, ...caso......- 12 punti di penalizzazione Negli ultimi giorni diversi addetti ai lavori hanno ipotizzato che lapotrebbe vedersi confermata la penalizzazione per il primo filone relativo alle,...

Diretta Juve: processo plusvalenze, nuova penalizzazione, la giornata live Tuttosport

Grande attesa per il verdetto della Corte d’Appello Federale sul filone plusvalenze della Juventus: la sentenza attesa nelle prossime ore ...E’ iniziato il procedimento presso la Corte federale d’appello, con l’intervento del procuratore Figc Chinè, sul caso plusvalenze che riguarda la Juventus. La Corte è chiamata a rideterminare l’entità ...