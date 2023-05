Plusvalenze Juve | cominciata l' udienza alla Corte Figc

E' cominciata poco fa l'udienza per il casoche dopo il ricorso bianconero al Collegio di Garanzia presso il Coni torna oggi alla Corte federale d'appello, chiamata a rimodulare la pena (a gennaio scorso di - 15 punti in ...Commenta per primo E' oggi il D. Day per la Juventus . Non solo la gara di Empoli in campionato, ma anche la sentenza della Corte Federale d'Appello riguardo all'inchiesta sulle. L'organo, che si riunirà online in composizione differente rispetto alla scorsa volta, dovrà rimotivare ed eventualmente rimodulare la penalizzazione di 15 punti inflitta a gennaio e poi ......d'Appello sulla penalizzazione da assegnare alla Juventus in merito al processo. Dopo ... Stangata della Procura Figc sullaper la manovra stipendi 'C'è anche - sottolinea Christillin, ...

Diretta processo Juve plusvalenze, si decide sulla nuova penalizzazione Corriere dello Sport

In attesa della sentenza sulle plusvalenze, la Juventus guarda al futuro e il nuovo ds potrebbe non essere Giuntoli. L’annuncio di Sky. Giornata cruciale per la Juventus anche in chiave futuro. La ...TORINO - Mentre la Juventus si gioca in campo la qualificazione alla prossima ... a decidere sulla penalizzazione da infliggere alla Vecchia Signora per l'inchiesta plusvalenze. Quella di oggi, dunque ...