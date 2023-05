Playoff Serie C oggi in tv | che partite si giocano | calendario | programma | orari | streaming

(Di lunedì 22 maggio 2023) IdiC sono pronti a ripartire quest’, lunedì 22 maggio. Dalle ore 20.30 infatti, si giocheranno tutte le sfide di ritorno del primo turno della fase Nazionale. A scendere sul terreno di gioco saranno ben dieci squadre e ne rimarranno solamente cinque ancora in corsa. Iniziamo con un derby pugliese: si tratta di Fa-Audace Cerignola. Nella partita di andata dello scorso 18 maggio, i gialloblu hanno rifilato quattro gol ai fani. Gli uomini di Delio Rossi dopo il 4-1 del primo confronto, avranno bisogno di almeno 3 gol per superare il turno (senza subirne alcuno). Pareggiando il computo finale di reti infatti, a passare sarà la squadra meglio posizionata durante la regular season (nel primo caso sopra citato il Fa). L’altra partita interessante sarà quella ...

La Casertana v ince la finaledel girone G diD giocata a Pagani , a porte chiuse, e a Caserta esplode la festa dei tifosi. Prima il raduno al Monumento ai Caduti , tradizionale location delle feste sportive in città.Basket 2022 - 2023A2Argento Tabellino partita Urania Milano - Reale Mutua Torino Squadra in casa Urania Milano Squadra avversaria Reale Mutua Torino Una splendida, commovente Urania Milano sfiora l'...Calcio 2022 - 2023 Squadra in casa Paganese Squadra avversaria Casertana Al 'Marcello Torre' si è disputata la finaledel girone G diD tra Paganese e Casertana. Dopo che i tempi regolamentari sono terminati sullo 0 - 0, la partita si è prolungata ai supplementari. Fatali per gli azzurrostellati le reti ...

ANCONA L’impresa nasce dalla testa, si sviluppa nel cuore e si concretizza nei piedi. E l’Ancona di questa sera, nel catino del Rigamonti Ceppi di Lecco, ha bisogno proprio di una ...Termina in gara4 l'avventura della RivieraBanca nei playoff che valgono la serie A1. Rimini chiude la stagione al Flaminio con la sconfitta 63-81 al cospetto della Gruppo Mascio Treviglio, che passa ...