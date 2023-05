... tra leprestigiose manifestazioni per auto d'epoca al mondo che Bmw Group Classic, in ... Al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este hanno partecipato 50 autoin 8 classi. Un premio particolare ...... ospiti e concorrenti per rendere le puntate ancoradivertenti. "Quest'anno l'emozione è tanta, ...Assistente di studio Vincenzo Caloia Per la partecipazione si ringrazia Terra Orti WorkLine...... le proposte a vostra disposizione sono tantissime e tuttein comode sottocategorie tra cui ... vi assicura una frequenza di aggiornamento di 144Hz , in grado di aggiornare i fotogrammi...

"Più divise nella movida o perderemo turisti" ilGiornale.it