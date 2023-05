Pittura stucco veneziano – effetto marmo

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 22 maggio 2023) Così come raccontano gli esperti lanella sua storia subito molto influenza dal punto di vista culturale che hanno determinato le sue peculiare caratteristiche Nel senso che sarà poi inevitabile che sia colori che i gusti che lo stile del posto con cui loveniva in contatto influenzano la percezione decorativa, mantenendo però inalterata sia la composizione dell’impasto originario, ma anche la tecnica adottata per la prima volta in Italia dalla Repubblica di Venezia, ricordandosi che si parla di una tecnica decorativa. I pittori del tempo hanno apprezzato la grande raffinatezza ed eleganza dellooltre che caratteristiche eccezionali di resistenza all’umidità che lo rendevano perfetto per le ville di pregio nel senso di abbellirle. Di ...