Pitbull azzanna alla gola il padrone | poi la tremenda scoperta

Leggi su tvzap

(Di lunedì 22 maggio 2023) Social. Manchester,aggredisce ile lo uccide: l’uomo aveva 37 anni. La storia che stiamo per raccontarvi arriva dal Regno Unito e precisamente da Manchester, una grande città del Nord-ovest dell’Inghilterra con una ricca eredità industriale. Unhato il suoe, nonostante la corsa disperata in ospedale, l’uomo è morto poco dopo per le gravi ferite riportate. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo.Leggi anche: Bimba di 6 anni sbranata viva dai cani del vicino: cos’hanno fatto dopo Leggi anche: Bimbo di 5 anni sbranato vivo dai cani di famiglia Leggi anche:scappa dalun bimbo cercando di strapparlo dalle braccia della ...