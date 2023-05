Pirelli - Concluso il primo master universitario con il Politecnico di Milano

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 22 maggio 2023) Si èvenerdì 19 maggio, con la consegna dei diplomi, ilnato dalla collaborazione tra lae ildi. Durato 18 mesi (da settembre 2021 a marzo 2023), il corso ha visto la partecipazione di 34 neolaureati, già assunti dall'azienda della Bicocca, con diversi ambiti di specializzazione, come ingegneria aerospaziale, meccanica o dei materiali. Ilsi è focalizzato sulle competenze di prodotto del settore automotive, in particolare sulla progettazione e sulla produzione di pneumatici del futuro e sulla conoscenza della dinamica del veicolo. Pneumatici del futuro. Gli studenti, impegnati in attività sia di didattica che di laboratorio, hanno lavorato su cinque moduli disciplinari: dalla ...