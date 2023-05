Pirelli | a Monaco con le mescole più morbide e la nuova gomma da bagnato

(Di lunedì 22 maggio 2023) Un occhio al meteo, verso Montecarlo, per scoprire come sarà una settimana con pochi rischi di pioggia verso il week end di gara. Uno scenario che, invece, nel 2022 portò a un esito impensabile nello ...

Le consuete sfide uniche di Montecarlopervuol dire proporre le mescole più morbide della gamma 2023 (C3, C4 e C5), viste le caratteristiche uniche del circuito. Un occhio al graining,...Scellerata la Ferrari nel considerare la gara dicome tutte le altre, non ricordandosi che ... E chiudiamo con le scelte di: C3 per le hard, C4 per le medium, C5 per le soft, unica ......mette a disposizione delle squadre il range di mescole più morbido della gamma. Una delle particolarità diè che il tracciato viene aperto al traffico privato ogni notte al termine ...

Gran Premio di Monaco 2023 – Anteprima Newsroom Pirelli

La specifica che avrebbe dovuto esordire a Imola sarà a disposizione delle squadre nel Principato. Il GP a Montecarlo resta un momento unico della stagione e la qualifica è la sessione regina ...Il tris di mescole più morbido della gamma Pirelli sarà protagonista al GP di Monaco, dove verranno infatti portate C3 ...