Piqué e Clara Chia | la foto social scatena le critiche dei fan «Eri più felice con Shakira»

È ormai passato un anno. Ma c'è ancora chi si indigna se la coppia GerardChia Marti posta su Instagram un selfie romantico e anche un filo castigato. Nella foto "incriminata" le loro guance si sfiorano e i due sorridono. Ma basta questa felicità contro cui ......da quando Shakira ha raccontato al mondo - con la revenge song Bzrp Music Sessions - che l'ex compagno la tradiva conChia Marti , il popolo dei social non ha mai smesso di attaccare. E l'...... accantonata (solo temporaneamente) la guerra con Gerardormai inseparabile dalla baby fidanzataChia , Shakira torna a far parlare di sè per i suoi amori più grandi: la musica e i due ...

Piqué paparazzato con la nuova fidanzata dopo la fine della storia con Shakira Sky Tg24