Pioggia di fondi dalla Regione per le spiagge del litorale | 2 | 5 milioni per la stagione balneare | quanto riceverà ciascun Comune

(Di lunedì 22 maggio 2023)2023, laLazio sblocca 2,5di euro da destinare ai Comuni del. Seppur in ritardo si muove laper sostenere gli Enti della costa laziale alla vigilia dell’estate. Stando alle informazione diffuse poco fa in una nota,avrà una quota sulla base della popolazione (densità abitativa) e dei metri di spiaggia disponibili tenendo presente che la cifra minima sarà comunque di 40mila euro. Ventuno i Comuni coinvolti ai quali sommare Ponza e Ventonene. I, si legge nel testo, saranno erogati in un’unica soluzione e terranno conto di eventuali spese già sostenute fin qui.Lazio ai Comuni del ...

... Pasquale Ciacciarelli, e i 21 Comuni del litorale laziale nonché quelli isolani di Ponza e Ventotene per discutere della variazione del bilancio e deisbloccati dalla Regione per la stagione ......mln di alberi da frutto' Allerta rossa anche per oggi nell' Emilia - Romagna martoriata da, ...- Romagna La Presidenza della Cei ha disposto un primo stanziamento di un milione di euro dai......puntuale dei danni effettivi subiti dalle imprese e attivare tutte le misure legislative ed i... compromessa anche la produzione della frutta estiva a causa della perduranteed eccesso di ...

Emilia Romagna, la pioggia non dà tregua. Raccolta fondi della ... Famiglia Cristiana

Le abbondanti piogge – aggiunge Scardino – stanno compromettendo il ... dei danni effettivi subiti dalle imprese e attivare tutte le misure legislative ed i fondi per il ristoro dei danni, provenienti ...Stagione balneare 2023, la Regione Lazio sblocca 2,5 milioni di euro da destinare ai Comuni del litorale. Seppur in ritardo si muove la Regione per sostenere gli Enti della costa laziale alla vigilia ...