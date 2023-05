Piogge intense in Piemonte | a Torino si attende la piena del Po

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il maltempo ha provocato danni anche in altre regioni, da nord a sud. Centinaia di interventi dei vigili del fuoco in Sicilia, in particolare nelle Eolie che da sabato sono irraggiungibili a causa ...

Fortisi sono registrare anche in Piemonte, precipitazioni che hanno ingrossato tutti i corsi di acqua e provocato diverse esondazioni del fiume po nella provincia di Torino. Il fiume è ...Sono gli effetti delleprecipitazioni che hanno colpito, insieme alla Romagna, importanti ... ha la rete idrica con il più alto rischio alluvioni in caso diabbondanti. L'arcipelago ...La Granda conclude un'altra giornata complessa - come descritta nel corso del pomeriggio dal presidente provinciale Luca Robaldo - , fatta dipiù e menoche, come previsto, sono andate progressivamente attenuandosi fino a esaurirsi in diverse aree. Tanto che Arpa Piemonte assegna, nei territori del cuneese, un'allerta per lo ...

Maltempo: nuova allerta nel Nuorese per le piogge intense Agenzia ANSA

Maltempo, nel Nuorese prorogata l’allerta per le piogge intense Si monitora la situazione della diga di Preda Othoni Di: Redazione Sardegna Live Nel Nuorese piove ormai ininterrottamente da ieri ...Meteo - La Protezione Civile diffonde ancora l'allerta rossa in Emilia Romagna, con piogge e temporali termoconvettivi che imperverseranno altrove ...