Pietrelcina | il foulard di “Una Luce per la Vita” donato a Papa Francesco

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoStamattina il“The Power of Pink” simbolo della manifestazione “Unaper la” è statoproprio nella giornata di Santa Rita, considerata la Santa degli impossibili perché si ricorre alla sua intercessione nei casi che sembrano disperati. L’iniziativa ‘Unaper la’, promossa e organizzata dal senologo dottor Carlo Iannace, primario della Breast Unit dell’azienda ospedaliera “Moscati” di Avellino, insieme all’organizzazione “The Power of Pink”, Futuridea e Lilt, con il patrocinio del Comune die della Provincia di Benevento, si terrà domenica 28 maggio. Sarà un pomeriggio colorato dache già sono disponibili presso gli ...

Abbiamo voluto che iniziasse con una Santa Messa, con l’intervento canoro di Teresa, per riscoprire la spiritualità L’evento è per domenica 28 maggio 2023 con partenza da Pietrelcina alle ore 17:30 e ...Giovedì 18 maggio alle ore 16.00 presso la Rocca dei Rettori di Benevento si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Una Luce per la Vita – Fiaccolata per i malati oncologici” in prog ...