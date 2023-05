E' terminata la fase di emergenza maltempo in. Lo annunciano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Protezione civile Marco Gabusi. "E' stato superato un momento difficile, sono caduti fino a oltre 300 millimetri di ...... che ha sorvolato le aree del Po da Villafrancafino a San Mauro, testimonia che non vi ... La Sp 233 di Chiomonte, al km 2+200, è stataper frana: un'ingente caduta massi ha invaso l'...Nuove frane bloccano le strade della provincia di Torino:a Chiomonte la 233 per "un'ingente caduta massi" che "ha invaso l'intera superficie stradale", informa la Città Metropolitana. La frazione Ramat è raggiungibile da una strada secondaria ...

Piemonte, chiusa la fase di emergenza per il maltempo - Cronaca Agenzia ANSA

L'ultimo giorno si sono svolte le audizioni dei 49 finalisti del Talent Voice. Marco Masini ha presieduto la giuria esaminatrice affiancato da Roberto Molinelli e da Ciuffreda.E' terminata la fase di emergenza maltempo in Piemonte. Lo annunciano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Protezione civile Marco Gabusi. (ANSA) ...