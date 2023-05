«Pesavo 90 chili e ora sono Miss Mondo Veneto» | la storia di Maria Antonietta Marino e del suo nuovo stile di vita

(Di lunedì 22 maggio 2023) «Da ragazza curvydiventata modella grazie a undi». Così riassume il suo percorso, 19enne di Giacciano con Baruchella, nel rodigino, che si è appena classificata alla finale della sezione veneta di. E proprio la suaha stupito la giuria del teatro Salieri di Legnago (Verona) per aver dato «una svolta alla sua». Ciascuna delle ragazze in gara, oltre a sfilare in costume da bagno, con abiti eleganti, sportivi e casual, doveva portare con sé una foto che la rappresentasse.ne ha scelta una particolare, racconta il Gazzettino. Mostrava ladavanti a un quadro. ...

Un cambiamento radicale "Forse vi sembrerà strano, ma fino a qualche anno fa non ero così magra ha detto la miss alla giuria -quasi 90 chilogrammi. Ho deciso di portare questa foto perché ...'Forse vi sembrerà strano, ma fino a qualche anno fa non ero così magra - ha esordito la 'reginetta' -quasi 90 chilogrammi. Ho deciso di portare questa foto perché quando vidi questo quadro, ...30in più e mi rifugiavo nel cibo , aveva una valenza consolatoria quando mi sentivo sbagliato, diverso proprio perché messo in un angolo. Non è facile parlare di quel periodo, però ho ...

«Pesavo 90 chili e ora sono Miss Mondo Veneto»: la storia di Maria ... Open

Maria Antonietta Marino è la nuova Miss Mondo Veneto, un trionfo già di per sé gratificante, ma che per la 19enne rappresenta una vera e propria rivincita. Al teatro ...«Forse vi sembrerà strano, ma fino a qualche anno fa non ero così magra - ha esordito la “reginetta” - pesavo quasi 90 chilogrammi. Ho deciso di portare questa foto perché quando vidi questo quadro, ...