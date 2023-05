Perché la routine mattutina di questo bambino è diventata virale ed è da vedere

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 22 maggio 2023) Come sono in vostri bambini al risveglio? Scontrosi e assonnati, oppure pimpanti e già dotati di buon umore? Qualsiasi sia la vostra risposta, anche i più piccoli, esattamente come gli adulti, al mattino hanno bisogno della loro: piccoli gesti quotidiani che si ripetono tutti i giorni e che ci danno serenità, proprio come quelli di Ayaan, un bimbo di sei anni ripreso dalla madre, Alissa Holder, mentre fa la sua colazione e legge serenamente un libro. La donna, scrittrice di libri per mamme e bambini, e genitore anche di Alaïa, 3 anni, e Aséha, 5 mesi, ha pubblicato sui social media l’adorabile morningdi suo figlio e il video è diventatoin pochissimo tempo. “Stavo preparando il pranzo per Ayaan e Alaïa e vedo Ayaan che beve il suo tè al limone e miele mentre legge un nuovo libro. All’inizio ho riso. ...