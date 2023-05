Per fortuna c’è l’Italia Under 20

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 22 maggio 2023) In una stagione lunghissima, che si trascina stancamente verso il suo finale, è stata in ogni caso una domenica interessante per gli appassionati, soprattutto quelli del calcio giovanile. Prima, alle 20,U17 ha giocato contro la Serbia, poi alle 23 è arrivato l’esordio della nostra U20 contro il Brasile ai mondiali di categoria. In un momento non particolarmente roseo per le nostre Nazionali era interessante vedere come se la sarebbero cavata. E se l’U17 si è dimostrata inferiore alla Serbia dal punto di vista sia fisico che tecnico, e con la seconda sconfitta in due gare rischia di lasciare l’Europeo già alla fase a gironi, l’U20 ci ha piacevolmente sorpreso con una grande vittoria per 3-2, dopo essere stata in vantaggio per 3-0. Il risultato e la prestazione, però, non meravigliano chi aveva seguito la squadra di Nunziata all’Europeo U19 dello scorso anno. ...