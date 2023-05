Pentathon | i convocati dell’Italia per la Finale di Coppa del Mondo ad Ankara | Elena Micheli guida il gruppo azzurro

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 maggio 2023) Si pensa alladelladel2023 per il pentathlon moderno, di scena ad(Turchia). Da mercoledì 31 maggio a sabato 3 giugno, si prospettano giorni di gara piuttosto impegnativi, anche perché l’evento assume un’importanza di non poco conto. In palio ci saranno ben due carte olimpiche individuali, riservate nel caso specifico alla vincitrice e al vincitore della competizione femminile e maschile. In casa Italia saranno cinque gli atleti a tenere alto il vessillo italico. Tra le donne risponderanno presenti Alessandra Frezza,e Alice Sotero, mentre tra gli uomini gareggeranno Matteo Cicinelli e Giorgio Malan. Fari puntati su, campione dell’anno scorso e desiderosa di confermarsi ad alto livello. Grandi ...