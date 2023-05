Pentathlon | finale di Cdm ad Ankara | in palio due carte olimpiche

(Di lunedì 22 maggio 2023), 22 mag. - (Adnkronos) - Saràin Turchia ad ospitare ladella Coppa del Mondo dimoderno da mercoledì 31 maggio a sabato 3 giugno. L'evento assume particolare rilevanza ai fini della qualificazione ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. In, infatti, ci sono ben dueindividuali, riservate alla vincitrice e al vincitore della competizione femminile e maschile. L'Italia si presenterà al via con cinque atleti (tre donne e due uomini): Alessandra Frezza, Elena Micheli, Alice Sotero, Matteo Cicinelli e Giorgio Malan.

In campo maschile bella sorpresa di Stefano Frezza che ha sfruttato bene l'occasione che gli è stata data, anche se rimane il rammarico per unasfiorata che sarebbe stata davvero la ciliegina ...La decisionesull'effettiva partecipazione olimpica delle delegazioni russe e bielorusse ... skateboard, judo,moderno, tennistavolo, taekwondo, triathlon, lotta, tiro a segno e canoa....gli azzurri impegnati in World Cup 2023 di Sofia dimoderno. Sia Stefano Frezza (Aeronautica Militare) che Roberto Micheli (Fiamme Oro) non sono riusciti a centrare l'accesso in...

