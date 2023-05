Pensione di invalidità e quattordicesima a luglio | nuovi importi e requisiti

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 22 maggio 2023) Vediamo insieme quali saranno le novità in merito allad’e allaa partire da. Laè stata introdotta nel 2007 e consiste in una somma aggiuntiva che spetta solo a determinate categorie di pensionati. Vediamo insieme, per il 2023, quali saranno glie quali iper ottenerla. Per avere laè necessario soddisfare determinati/ Ilovetrading.itLarappresenta un importante aiuto per tanti pensionati che non riescono ad arrivare a fine mese. Il caro vita e i rialzi sulle bollette e sui beni di prima necessità infatti hanno colpito in modo particolare le fasce più deboli della popolazione. E, nonostante i ...