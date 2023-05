(Di lunedì 22 maggio 2023) Da Ghibello - Deborah Dirani C’è Lucia, che è una professoressa di fisica del liceo, che stende ad asciugare al sole - finalmente tornato - la sua enciclopedia della scienza, rimasta sepolta dai due metri di acqua che hanno invaso la sua tavernetta. Federica, che è un avvocato, che cerca ovunque Pippo, un gattino randagio che non ne vuole sapere di vivere in casa, e che lei nutre con sontuose ciotole di crocchini: “chissà che fine ha- si chiede - mentre prova ad avere ragione dell’acqua che le ha rovinato tutta la cucina”. C’è Beppe, che abita a un piano alto e che a un certo punto ha messo moglie e figli su un gommone ed è rimasto, da solo, senza luce ma con parecchio coraggio, a guardare le case di tutti: “se sento un rumore strano esco fuori, così se sono dei ladri capiscono che qua c’è qualcuno”. Lo stesso Beppe che ogni ora manda una foto in chat del ...

Pensieri di una sfollata. Tra quello che si è perso e le decisioni sbagliate di chi non si è fatto vivo Panorama

