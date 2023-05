Penalizzazione Juventus | UFFICIALE | ecco la decisione della corte federale

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 22 maggio 2023), oggi è il grande giorno: com’è andata la giornata in tribunale e cosa è stato deciso. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Oggi è stato un giorno importante per la, pronta a scendere in campo per la sfida contro l’Empoli che chiuderà la 36a giornataSerie A. In tribunale si Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.