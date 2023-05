Pedri consiglia il Barcellona: 'Mi piace molto un giocatore: ecco chi' Calciomercato.com

Pedri, centrocampista del Barcellona, intervistato da GQ Hype, ha esaltato il rendimento dei blaugrana in questa stagione: "Abbiamo vinto La Liga 4 giornate prima che finisse, è successo in maniera ...Da mesi è un rebus il rinnovo di Pedro. Prima s'è scoperto che era bloccato per via di una carta privata sottoscritta con la Roma prima di lasciarla, poi sono subentrati i ...