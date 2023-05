Pecco Bagnaia verso il Gp d’Italia | “Ho una frattura | ma sarò presente”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 22 maggio 2023) Francescoha unaalla caviglia destra, ma l’infortunio non gli impedirà di correre al Mugello il Gp, il prossimo 11 giugno. Lo ha annunciato lo stesso pilota della Ducati, campione del mondo in carica e leader dell’attuale mondiale MotoGp, dal suo profilo twitter. “Quando sono tornato da Le Mans, continuavo a sentire dolore alla caviglia destra – scrive ‘’ -. Ho deciso di sottopormi ad un ulteriore controllo medico presso il centro medico di Misano, che ha riscontrato una parzialeossea dell’astragalo. Questo – conclude – non impedirà la mia partecipazione al prossimo Gran Premio”. (Ansa) (foto@MotoGp-Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ...