Paura in centro a Milano | nordafricana prova a rapire un bimbo

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’episodio si è verificato domenica pomeriggio in piazza Gae Aulenti: in base alle prime informazioni disponibili, la donna di origini nordafricane avrebbe problemi di natura psichica

a Palombaro, in provincia di Chieti . Un lupo ha aggredito un cane che passeggiava al guinzaglio con la sua padrona in pieno. La donna, Nadia Terenzi, si è trovata davanti il lupo che è ...

L'animale si è inoltrato fin nel centro del paese. La preda è stata portata via tra i denti, ferita la padrona che è caduta e si è fratturata il polso Paura a Palombaro, in provincia di Chieti. Un lup ...La paura corre lungo le vie di Palombaro, piccolo e bellissimo centro in provincia di Chieti, dove abitano anche cento famiglie di inglesi, dopo l'aggressione del lupo che, ...